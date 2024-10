Allégations sur les trois îles : Vive protestation de l'Iran contre la position inconsidérée de l'Union européenne

Lors de leur premier sommet à Bruxelles, l'Union européenne et le Conseil de coopération du golfe Persique (CCG) ont publié mercredi une déclaration commune, répétant les allégations non-fondées concernant la souveraineté de l'Iran sur les trois îles du golfe Persique : la Grande Tounb, la Petite Tounb et Abu Musa.

L'ambassadeur de Hongrie Giola Peto, dont le pays assure la présidence du Conseil de l'Union européenne, a été convoqué ce dimanche 20 octobre par le directeur général du département Europe occidentale du ministère iranien des Affaires.

Au cours de la séance, le responsable du ministère iranien des Affaires étrangères a souligné que tous les pays, y compris les États membres de l'UE, doivent se conformer aux règles et principes du droit international et de la Charte des Nations Unies, en particulier le principe du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique d'autres Etats.

Il a fermement condamné le soutien injustifié de l'Union européenne à certaines allégations « sans fondement et illégales » contre l'intégrité territoriale de l'Iran.

Le diplomate iranien a réitéré sur la souveraineté de l'Iran sur les trois îles du golfe Persique qu’est un « fait historique et juridique » avant de fustiger l'UE pour avoir adopté une position « biaisée, incorrecte et irréfléchie » à cet égard.

Il a souligné que la position de l'UE n'avait aucune valeur juridique et a exhorté l'Union à éviter que cela se reproduise et à y remédier immédiatement.

L'ambassadeur hongrois, a pour sa part déclaré qu'il transmettrait dès que possible les protestations de l'Iran à son pays.

Les îles du golfe Persique d’Abou Moussa, de la Grande et de la Petite Tumbes ont toujours fait partie de l’Iran, comme le prouvent d’innombrables documents historiques, juridiques et géographiques en Iran et dans d’autres parties du monde. Cependant, les Émirats arabes unis ont revendiqué à plusieurs reprises ces îles.

Les îles sont tombées sous contrôle britannique en 1921, mais le 30 novembre 1971, un jour après le départ des forces britanniques de la région et deux jours seulement avant que les Émirats arabes unis ne deviennent une fédération officielle, la souveraineté de l’Iran sur les îles a été rétablie.