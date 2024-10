Téhéran (IRNA)-Les médias palestiniens et sionistes ont rapporté ce dimanche que deux incidents de sécurité très difficiles et inhabituels se sont produits visant les soldats du régime d’Occupation sioniste dans la bande de Gaza et dans le nord des territoires occupés (Israël).

Certaines sources ont déclaré que les premiers rapports indiquent qu'un important véhicule blindé du régime sioniste a été pris pour cible dans la bande de Gaza et qu'un grand nombre de soldats d'occupation ont été tués et blessés. Au moment où l’armée sioniste poursuit ses actions criminelles dans la bande de Gaza et au Liban, elle continue de recevoir parallèlement de violents coups de la part du Hezbollah et de la Résistance palestinienne.