Gaza : le commandant de la 401ème brigade de l'armée sioniste tué à Jabalia

Ehsan Daqsa, le commandant d'origine druze de la 401e brigade blindée du régime d’Occupation sioniste à Jebalia, a été éliminé à bord d’un « Namer », un véhicule blindé chenillé de transport de troupes israélien lourdement protégé, basé sur le châssis du char Merkava Mk. 4.



Plusieurs autres commandants l’accompagnaient alors qu'il visitait Jabalia totalement assiégé dans le nord de la bande de Gaza où il effectuait une mission de renseignement.

Des sources israéliennes ont confirmé la nouvelle de sa mort dans une embuscade tendue par des combattants palestiniens.

Parallèlement, les médias sionistes ont rapporté que deux commandants des 162e et 52e unités du régime sioniste avaient été tombés dans une lourde embuscade à Jabalia, au nord de la bande de Gaza, et les premières nouvelles indiquent qu'ils ont été tués.

Daksa est le plus haut gradé du régime israélien éliminé dans la guerre génocidaire que mène l’armée d’occupation à Gaza.

Ce colonel de l'armée sioniste a été nommé il y a 4 mois au commandement de la 401ème brigade blindée de l'armée sioniste.