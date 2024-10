Fin de l’exercice naval combiné IMEX 2024 dans les eaux méridionales de l’Iran

Téhéran- IRNA- L'exercice naval combiné IONS-2024 s'est terminé par le défilé naval des unités flottantes de surface participant à l'exercice devant la frégate de la République islamique d'Iran "Jamaran".

S’exprimant à cette occasion le deuxième contre-amiral Mostafa Tajoddini, porte-parole de l'exercice naval conjoint IONS 2024, a déclaré : « L'exercice naval conjoint IONS 2024 des forces navales côtières de l'océan Indien s'est terminé par un défilé des unités participantes devant la frégate de la République islamique d'Iran Jamaran dans la région nord de l'océan Indien.

Lors de cette cérémonie, tous les navires participant à ces exercices dont la Marine de la République islamique d'Iran, la Marine du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) et celles de la Russie et d'Oman ont défilé devant la frégate de la République islamique d'Iran « Jamaran ».

Lors de ce défilé, les unités navales de l'armée de la République islamique d'Iran et du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, dont les frégates Jamaran, Alborz et les bateaux blindés lance-missiles, ainsi que les navires Shahid Soleimani, et Almas, étaient présents. A cela s’ajoutent les navires Mobasher omanais et Mercury russe.

L’exercice naval combiné IONS (Indian Ocean Naval Symposium) « IMEX 2024 » avait débuté samedi 19 octobre dans les eaux territoriales iraniennes du golfe Persique avec la participation de diverses unités de plusieurs États membres et observateurs.

À cet exercice naval, ont participé aussi les forces navales de nombreux pays, dont l’Arabie saoudite, le Bangladesh, l’Inde, le Sultanat d’Oman, le Pakistan, le Qatar, la Russie et la Thaïlande.

L’exercice IMEX 2024 a compris des réunions et des ateliers spécialisés dans le cadre des échanges d’expertise parmi les participants.

Les unités participant à l’exercice naval conjoint ont mené des manœuvres comme le contrôle des incendies, les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que les méthodes de récupération et de nettoyage des déversements de pétrole.