Mashaal : Hamas attaché au principe de la Résistance jusqu’à la libération de la Palestine

Selon l’agence de presse Shehab, lors d’un discours à l’occasion du martyr de Yahya Sinwar, Khaled Mashaal, le directeur du Hamas à l’extérieur de la Palestine, a rappelé l’assassinat des autres leaders de ce Mouvement de la Résistance dans les années 1990 et 2000 et a déclaré : « Les martyrs sont sources d’inspiration et font briller les générations futures du Mouvement. »

Yahya Sinwar était « un modèle de la lutte pour la liberté, un commandement qui a combattu pour 60 ans au rang des enfants de la nation palestinienne. », a souligné Mashaal.