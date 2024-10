Lettre de l'Iran au Conseil de sécurité en réaction à l'annonce par Biden du calendrier d’un potentiel aventurisme néfaste d'Israël

New York - IRNA - L'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité, suite aux déclarations tenues par le président américain Joe Biden concernant le calendrier d’un potentiel aventurisme belliciste du régime israélien contre Téhéran, a qualifié cette position d’« extrêmement inquiétante et provocatrice».

Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, a écrit lundi, heure locale, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU et au Conseil de sécurité : « Ces déclarations provocatrices (tenues par Biden) sont profondément préoccupantes car elles montrent le feu vert tacite et le soutien manifeste des États-Unis à l’agression militaire illégale et illégitime du régime israélien contre l’Iran. De telles déclarations contredisent également la prétendue position des États-Unis en faveur de la désescalade dans la région.