Lancement d'un missile balistique par le Hezbollah en Palestine occupée : les vols de l'aéroport Ben Gourion perturbés

Les médias sionistes ont rapporté le tir de missiles balistiques à longue portée par le Hezbollah sur la Palestine occupée et l'activation du système de défense aérienne (DCA) « Pekan ».

Selon ce rapport, des sonnettes d'alarme ont été tirées à Katzrin dans le Golan occupé et les médias sionistes ont fait état d'une attaque à la roquette sur le sud toujours du Golan occupé.

Des explosions massives ont également été entendues à Haïfa, Katzrin et Aimek Hula.

Des sirènes de danger ont également retenti à Zaurit, Shetula, Shomirah et Efen Menahim en Galilée occidentale et à Nahariya orientale.

Les médias sionistes ont également fait état de tirs d’alarme dans le Golan occupé et à Nahariya en raison de la crainte d’une infiltration par les drones du Hezbollah.

Le mouvement de Résistance libanais Hezbollah avait plustôt publié dans la journée un communiqué, annonçant que la caserne Kila de l’armée israélienne au Golan occupé a été touchée par des missiles.

Dans un autre communiqué, le Hezbollah a annoncé que les combattants de la Résistance palestinienne ont déjoué à 8h30 locale les tentatives des soldats d’infanterie du régime israélien de pénétrer dans le territoire libanais depuis la ville de Markaba, dans le gouvernorat de Nabatiyeh au sud du Liban.

Au cours de cette opération lancée dans le but de soutenir la nation palestinienne inébranlable dans la bande de Gaza ainsi que sa résistance courageuse et honorable, et de défendre les Libanais face à l’invasion du régime d’occupation, les soldats israéliens ont été visés par des roquettes de la Résistance libanaise.

Dans ce droit fil, le Hezbollah a publié de nombreux communiqués, affirmant que les combattants libanais ont lancé des frappes de roquettes sur les militaires israéliens qui se sont trouvés dans la ville de Merkaba, dont un certain nombre ont été tués et blessés.