Ebrahim Rezaï a déclaré à propos de la réunion de certains membres de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien avec le général Seyyed Abdulrahim Moussavi, commandant en chef de l'armée de la RII : « Au cours de cette réunion, le général major Moussavi a présenté un rapport sur les activités, les plans et les actions de l'armée de la République islamique. »

« Le général Moussavi a souligné le récent exercice naval de l'armée appelé "IONS" avec la présence de trois pays et des observateurs de 11 pays et a souligné que cet exercice s'est déroulé de manière pacifique, en toute autorité et comme prévu », a-t-il fait savoir.

Le porte-parole de la Commission de sécurité nationale et de politique étrangère du Parlement a déclaré à propos du rapport du commandant en chef de l'armée, qui faisait référence au rôle de cette Force dans l'opération "Promesse Franche 2": « Le général Moussavi a souligné à ce sujet qu'en cas d'erreur du régime sioniste, il recevra certainement une réponse ferme et décisive des forces armées de la République islamique. »

Rezaï a ajouté : « Le général Moussavi a souligné que les forces armées sont prêtes à porter un coup dur à l'ennemi sioniste et que les Américains devraient retirer leur soutien à ce régime criminel et meurtrier d'enfants. »

« Le général Moussavi a souligné que les forces armées sont prêtes à porter un coup dur à l'ennemi sioniste et que les Américains devraient arrêter de soutenir

ce régime criminel et infanticide ».