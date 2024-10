Araghchi : les BRICS constituent une opportunité importante pour renforcer le multilatéralisme dans la politique étrangère de l'Iran

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a déclaré : « J'ai participé à une réunion pour examiner une coopération conjointe entre l'Iran et les pays membres des BRICS, présidée par le président Pezeshkian, et en présence de membres du cabinet. »

« Les solutions pour résoudre les problèmes et les obstacles et accélérer la mise en œuvre des accords, des projets communs entre l’Iran et les pays membres des BRICS ont été discutées en détail » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Les BRICS constituent une opportunité spéciale et importante pour renforcer le multilatéralisme dans la politique étrangère de la République islamique d’Iran et, l’Iran peut devenir un partenaire fiable et stratégique pour tous les pays membres des BRICS, car l’Iran dispose d’innombrables capacités économiques et géopolitiques. »

« Après avoir effectué la cinquième tournée régionale, nous partirons pour la ville de Kazan, en Russie, accompagnés du président Pezeshkian et une délégation iranienne de haut rang » a-t-il indiqué.