Frappes américaines contre le Yémen : l’Australie, un complice dans les crimes

Selon l’Australian Broadcasting Corporation, un ravitaillement en vol a été effectué pour les avions B-2 impliqués dans les frappes criminelles des Etats-Unis au Yémen.

Reuters avait dit, au mois de juillet, que les bases de la Royal Australian Air Force de Tindal et de Darwin, dans le nord de l’Australie, étaient en train d’être modernisées pour accueillir les bombardiers et les avions de ravitaillement américains grâce à un financement du secteur de la Défense américain – alors que l’Australie est redevenue une zone stratégique vitale de l’Indo-Pacifique pour les États-Unis, dans un contexte d'hostilités croissantes contre la Chine, a rapporté The Times of Israël.

Les États-Unis disposent d’importantes réserves de carburéacteur à Tindal et Darwin.