Toute attaque israélienne contre l'Iran aura sa propre réponse proportionnelle (Pezeshkian)

Le président iranien Massoud Pezeshkian s'est rendu, ce mardi (22 octobre) au bureau du Mouvement de la Résistance islamique palestinienne (Hamas) à Téhéran pour exprimer ses condoléances pour le martyre de Yahya Sinwar, président du bureau politique du Hamas.

Le président Pezeshkian a rencontré et discuté avec Khalid Qadoumi, le représentant du Hamas en Iran.

Lors de cette rencontre, le président Pezeshkian a déclaré : « Malheureusement, les gouvernements et les puissances qui ignorent les droits de l’homme et le droit international violent eux-mêmes toutes les lois et tous les droits qu’ils prétendent devoir respecter. »

« L’Europe et les États-Unis ont armé Israël de toutes leurs forces et défendent pleinement tout crime contre l’humanité. Où sont les consciences éveillées qui défendent les droits des femmes et des enfants et les droits de l’homme ? » a-t-il ajouté.

Vendredi 18 octobre, Khalil al-Hayya, chef adjoint du bureau politique du mouvement Hamas, a déclaré, dans un communiqué, que Yahya Sinwar avait été tué en martyr par le régime sioniste dans la bande de Gaza sous blocus.