Président du Parlement iranien : les pays islamiques devraient soutenir le front de Résistance

Téhéran - IRNA - « L'ennemi occupant a mobilisé toutes ses forces et tous ses moyens dans la région et aujourd'hui il ne faut plus tolérer intolérable et il est nécessaire que tous les pays islamiques soutiennent le front de Résistance », a déclaré ce mardi le président du Parlement iranien.

Mohammad Baqer Qalibaf, s’exprimant ce mardi 22 octobre, lors d’une réunion de consultation de la Commission de sécurité nationale et de politique étrangère du Parlement iranien avec un groupe d'ambassadeurs des pays islamiques en poste à Téhéran, a déclaré : « Aujourd'hui, tous les chercheurs de liberté du monde a crié le rejet du régime sioniste, et dans la conjoncture actuelle, il revient aux pays islamiques de commenter et d’analyser les évolutions en cours et d’en montrer une image correcte des réalités du jour. »