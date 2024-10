Les BRICS deviennent progressivement un nouveau pôle mondial (Araghchi)

Le Chef de la diplomatie iranienne s’exprimant à l’occasion d’une interview ce mardi soir 22 octobre 2024, a déclaré : « C'est le premier sommet des BRICS à laquelle la République islamique d’Iran participe en tant que membre officiel et au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement. »

Il a ajouté : « Les BRICS deviennent progressivement un nouveau pôle mondial, un groupe de pays qui se sont réunis pour s'opposer à l'ordre hégémonique occidental qui domine le monde. »

Araghchi a poursuivi : « Les pays membres des BRICS cherchent à développer et réglementer des mécanismes et des méthodes pour sauver le monde du monopole occidental. »

A cet effet, le ministre iranien des Affaires étrangères a également souligné : « Ces mécanismes relèvent à la fois du domaine politique et sécuritaire et surtout du domaine économique et financier. Sur plan économique, les BRICS ont créé une nouvelle banque de développement. »

Et d’ajouter : « Les BRICS ont trouvé leurs attraits et aujourd'hui, environ 30 pays sont prêts à les rejoindre. »

« Lors de ce sommet, il a été décidé que 10 pays supplémentaires seraient ajoutés au groupe BRICS en tant que partenaires », a-t-il fait encore savoir.

Le sommet des BRICS à Kazan réunit les dirigeants russe, chinois, indien, turc et iranien.

Le président russe Vladimir Poutine rencontre à cette occasion plusieurs dirigeants mondiaux – notamment l'Iranien Massoud Pezechkian, le Chinois Xi Jinping, l'Indien Narendra Modi, le Turc Recep Tayyip Erdogan.

Les BRICS - un groupe de pays composé à l'origine du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud - se sont considérablement élargis cette année. Parmi les nouveaux membres figurent l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite.

La Turquie, l'Azerbaïdjan et la Malaisie ont également posé leur candidature officielle, et d'autres pays ont affiché leur intérêt.