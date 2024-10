Rencontre Pezeshkian-Modi en marge des BRICS : l’Iran cherche à « empêcher l'extension du conflit » dans la région

Kazan - IRNA - Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré que le message et les actions de la République islamique d'Iran est pour la paix et l'amitié, ce, alors que le message et les actions du régime d’Occupation sioniste ne sont que pour perpétrer les crimes, le massacre et inciter à la guerre avant d’ajouter : « Nous pensons que la guerre entrave le développement et le progrès des pays et c'est pourquoi nous cherchons résolument à empêcher la propagation des tensions et des conflits dans la région, mais le régime sioniste a montré qu'il ne cherchait que la guerre et le conflit. »

Massoud Pezeshkian qui s'est rendu à Kazan à l'invitation du président russe pour participer au 16ème Sommet des BRICS, a fait ces remarques mardi soir 22 octobre, depuis la Russie et lors de sa rencontre avec le Premier ministre indien Narendra Modi en marge du sommet des BRICS. Lors de cette entrevue, le président Pezeshkian a déclaré : « J'espère que les pays qui prétendent défendre les droits de l'homme contribueront à mettre fin aux crimes et aux meurtres perpétrés par ce régime en changeant de cap et en mettant fin à leur soutien au régime sioniste. » Lors de la réunion, le Président de la République islamique d'Iran et le Premier ministre indien ont également passé en revue les questions bilatérales les plus importantes et les solutions pour développer les relations bilatérales ainsi que les événements régionaux. Ils ont souligné à cette occasion la nécessité de mettre fin aux conflits dans la région et d'éviter d'appliquer les doubles standards dans le domaine des droits de l’homme. Toujours lors de la rencontre, le Premier ministre indien a également évoqué sa précédente visite en Iran et sa rencontre avec le Guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, et a qualifié son voyage de mémorable. « L'élargissement de la coopération avec l'Iran sous votre mandat à la tête du gouvernement iranien est l'attente et le souhait de l'Inde », a-t-il fait valoir. M.Modi a également déclaré que le meurtre d'innocents à Gaza et au Liban n'est pas acceptable du point de vue de l'Inde et que nous menons des consultations dans le but d'établir la paix et le calme dans la région, avant d’ajouter à l’adresse de son interlocuteur : « Je suis également d'accord avec vous qu'il ne faut pas faire deux poids, deux mesures dans le domaine des droits de l'homme. »