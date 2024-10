Les Bases, les armes et les soldats sionistes sous le feu du Hezbollah

Le mouvement libanais Hezbollah a annoncé que la société industrielle militaire Ta'a avait été la cible d'une attaque de missile.

Le Hezbollah a annoncé dans un communiqué qu’en guise du soutien à la nation résistante palestinienne assiégée dans la bande de Gaza, en soutien à sa résistance héroïque et noble, en défense du Liban et de son peuple, et dans le cadre de l'exécution d’une série d'opérations baptisées Khybar, enfin, en riposte à l'agression de l'ennemi sioniste, la résistance islamique a visé hier la société des industries militaires Ta'a dans la banlieue de Tel-Aviv avec des missiles spéciaux.

Ce mouvement a également annoncé que les combattants de la Résistance islamique ont pris pour cible une unité d'infanterie israélienne à la frontière entre Al-Adisa et Al-Taiba avec un missile guidé qui a directement touché la cible.

Le mouvement Hezbollah a également annoncé dans un autre communiqué que cet après-midi, un char Merkava du régime sioniste a été attaqué avec un missile guidé à Miskaf Aam, et les personnes à son bord ont été tués ou blessés.

Ce mouvement a également annoncé que le lieu de rassemblement des soldats sionistes autour de la ville de Misra avait été visé par une attaque de missile.

Aujourd'hui, le Hezbollah a également annoncé une attaque à la roquette contre le lieu de rassemblement des soldats sionistes à Miskaf Aam, situé au nord de la Palestine occupée.

Le mouvement Hezbollah a également annoncé dans un communiqué que les combattants de ce mouvement au sein de l'unité de défense aérienne ont abattu un drone Hermes 450 du régime sioniste au-dessus de la ville de Jabshit avec un missile sol-air.