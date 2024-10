BRICS 2024 : Pezeshkian a rencontré le Premier ministre éthiopien

Dans le cadre de son déplacement en Russie, le président Pezeshkian a rencontré ce mercredi matin Abiy Ahmed, le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Ethiopie.

Le président iranien a insisté sur la volonté de son administration pour augmenter les relations avec Addis-Ababa.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre éthiopien, le président de la République islamique d'Iran, passant en revue les questions bilatérales et régionales les plus importantes, a souligné l'importance des BRICS dans la réforme des affaires régionales et internationales inégales.

Le Premier ministre d'Éthiopie, a déclaré lors de cette réunion que la République islamique d'Iran est un pays bien connu en Éthiopie et qu'il existe une longue histoire et une image positive des relations entre les deux pays dans l'esprit du peuple éthiopien.

Déclarant que l'Iran est un pays puissant et indépendant, Ahmed Abiy a souligné que les structures mondiales et régionales actuelles sont inégales et que les institutions comme les BRICS sont très efficaces et jouent un rôle dans la correction de ces injustices.