Un médecin iranien tué par Israël au Liban

Dans le cadre d’une déclaration, le Ministère iranien des Affaires étrangères a précisé : « L'action du régime sioniste visant le Dr Heydari, qui travaillait comme médecin pour soigner les blessés et les malades, constitue une violation flagrante des Conventions de Genève de 1949 sur l'interdiction des attaques contre les hôpitaux, les centres médicaux et les médecins et le cadre soignant, et sera considéré comme un crime de guerre. »

Le martyr Heydari était présent à Beyrouth pour apporter une assistance médicale aux personnes dans le besoin au Liban, indique le communiqué.

Il s’agit du deuxième ressortissant iranien tué par Israël au Liban. Le 18 octobre, une dame iranienne mariée à un homme libanais et mère de 5 enfants, a été martyrisée par une frappe du régime sioniste.