Pezeshkian : Si [Israël] commet une action contre l'Iran, il recevra une réponse décisive

Massoud Pezeshkian, dans le cadre de sa visite en Russie, a déclaré : « Dès le premier jour de mon activité officielle, le régime sioniste a perturbé le processus visant à atteindre nos objectifs en assassinant le martyr Haniyeh en tant qu'invité officiel de la République islamique. L’Iran avait fait preuve de retenue dans l'espoir d'établir un cessez-le-feu à Gaza. Mais la poursuite des crimes du régime sioniste à Gaza et l’agression contre le Liban nous ont obligés à ne pas laisser sans réponse ces crimes du régime sioniste. »

Considérant le soutien des Etats occidentaux comme un facteur efficace dans la poursuite des crimes du régime sioniste, le Président iranien a déclaré : « Si le régime sioniste commet un acte contre la République islamique d'Iran, il recevra une réponse décisive. »



Le Président Pezeshkian a souligné : « La République islamique d'Iran exige un cessez-le-feu immédiat et permanent en Palestine et au Liban, le retrait complet des troupes du régime occupant des zones occupées et des secours immédiats à la population de Gaza et aux personnes déplacées du Liban. »

« Nous ne souhaitons pas propager les conflits et les tensions dans la région et nous saluons toute action en faveur de la paix, mais les actions du régime sioniste sont menées dans le but de mettre le feu à toute la région. Il est donc nécessaire que d’autres pays, notamment occidentaux, contrôlent ce régime agresseur. », a conclu le chef du gouvernement iranien.

Extrait des propos du président Pezeshkian lors de sa rencontre avec le Premier ministre éthiopien, aujourd’hui en marge des BRICS 2024