Pezeshkian : BRICS, le paradigme du multilatéralisme, un modèle de coopération Sud-Sud

Pezeshkian a proposé de faire orienter les BRICS vers les objectifs économiques et financiers tout en considérant les cadres de coopération sécuritaires et politiques.

« Il est nécessaire de renforcer The New Development Bank (NDB), qui est considérée comme l'une des institutions émergeant des BRICS, et en acceptant de nouveaux membres et en augmentant le capital, elle peut prendre des mesures vers le développement des infrastructures de ces pays. »

Selon le chef du gouvernement iranien, les BRICS peuvent offrir un cadre idéal afin de faire face aux san ctions américaines qui menacent des millions habitants de notre planète.

« Dédollarisation », est une autre proposition du président Pezeshkian qui a ajouté : « Actuellement, la plupart des pays du monde sont mécontents du fait que l'Amérique utilise le dollar comme une arme ou un outil pour contrôler d'autres pays afin de résoudre leurs problèmes internes et financiers. »

En affirmant que les pays du Nord ont toujours bloqué l'accès des pays du Sud aux nouvelles technologies, le président de la République islamique a souligné : « Nous avons le devoir de nous initier aux nouvelles technologies à travers des efforts conjoints, l'échange d'informations et des investissements conjoints. »