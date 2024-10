La lutte de Nasrallah et Sinwar a changé le destin de la région (Leader)

Selon l’IRNA, le Guide suprême de la Révolution islamique, lors d'une audience accordée aux organisateurs du Congrès des 15 000 martyrs de la province du Fars (sud de l’Iran), a qualifié les évolutions et les incidents tragiques en cours dans la région, ainsi que la fermeté et les efforts de la Résistance, de « cause de changement dans le destin et l'histoire de la région. »

Soulignant l'échec du régime sioniste à détruire la Résistance, malgré le massacre de plus de 50 000 innocents, le Leader a considéré que le plus grand échec était celui de la culture, de la civilisation et des hommes politiques occidentaux. « Dans ce combat opposant le front de la Résistance à celui du mal, la victoire appartient à la Résistance », a-t-il réaffirmé.

L'Ayatollah Khamenei soulignant que les défis auxquels est aujourd’hui confrontés la région, et les évolutions en cours dans la bande de Gaza, au Liban et en Cisjordanie occupée, façonnent l'histoire, a déclaré : « S'il n'y avait pas de braves gens comme le martyr Sinwar qui ont combattu jusqu'au dernier moment de leur vie, ou s'il n'y avait pas de grands hommes comme le martyr Seyyed Hasan Nasrallah qui a su combiner le Jihad, l'intelligence, le courage et le sacrifice pour les amener sur le terrain, le sort de la région aurait été différente. »

« Les sionistes pensaient pouvoir facilement éliminer les groupes de résistance. Cependant, malgré le martyre de plus de 50 000 civils sans défense et de plusieurs dirigeants de la Résistance, et malgré les dépenses énormes et le soutien américain, l’Axe de la Résistance et les jeunes combattants du Hamas, du Jihad islamique, du Hezbollah et d’autres groupes continuent de se battre avec la même détermination et la même force », a affirmé le Leader de la Révolution islamique.

Pour le Leader il s’agit d’une défaite importante pour le régime sioniste, mais encore plus, pour ses soutiens occidentaux. Les évolutions actuelles ont mis au grand jour le manque de crédibilité de la civilisation occidentale, ce qui est à ses yeux « la plus grande défaite ».