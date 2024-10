Les dirigeants iranien et chinois mettent l'accent sur l'élargissement des relations bilatérales et l'établissement d'un cessez-le-feu pour réduire les tensions dans la région

Déclarant que la confiance mutuelle se matérialisera par des actions et des projets communs, il a précisé : « Notre communication doit être basée sur un plan avec un cadre et un calendrier précis au sein de la Commission mixte de coopération économique dans le but de rétablir une relation gagnant-gagnant, cette forme d'interaction conduit à l'approfondissement des relations, a-t-il fait valoir.

Déclarant que la Chine est l’amie et le partenaire commercial le plus important de l’Iran, le Président a précisé : « Nous pensons qu'avec la coopération, nous serons en mesure de résister au totalitarisme des pays occidentaux. Je supervise personnellement l'expansion des relations avec la Chine et j'aide mes collègues à éliminer les éventuels obstacles à l'expansion et à élever le niveau de la coopération. »

Dans une autre partie de ses déclarations, M.Pezeshkian a souligné que ce qui met aujourd'hui en danger la paix dans notre région est le soutien inconditionnel des États-Unis et de certains pays occidentaux au régime sioniste, avant d’ajouter : « Ce régime a violé toutes les lignes rouges et a tué des innocents et des civils. Les évolutions en cours prouvent qu’elle n’adhère à aucun principe humain ou juridique ».