Le Hezbollah libanais confirme le martyre de Sayyed Hashem Saffiedine à Beyrouth

Le Hezbollah libanais a annoncé ce mercredi 23 octobre dans son communiqué que le chef du conseil exécutif du mouvement, Sayyed Hashem Saffiedine, a été tué en martyr lors d'une attaque du régime sioniste contre Beyrouth.

« Seyyed Hashem a rejoint son frère, notre martyr le plus vénéré et le plus aimé, le secrétaire général du Hezbollah, Seyyed Hassan Nasrallah », peut-on lire dans le communiqué.

« Il était son frère, son bras droit, son porte-étendard, son confident dans les moments difficiles et son compagnon fiable dans les moments difficiles », a-t-il ajouté.

De même dans un communiqué, les Brigades al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont pour leur part présenté leurs condoléances avant de saluer le rôle du martyr, le leader Hashem Safieddine, dans le soutien au peuple palestinien et à la Résistance palestinienne.