Le Conseil de sécurité doit forcer Israël à mettre fin à son agression à Gaza, au Liban et en Syrie

Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, a déclaré : « Nous condamnons fermement les actions agressives et les attaques brutales du régime israélien contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie, qui constituent une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies. »

L'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies a ajouté : « Comme indiqué dans la lettre datée du 21 octobre 2024 du ministre des Affaires étrangères de la République arabe syrienne au secrétaire général des Nations Unies, depuis le 7 octobre 2023, le régime israélien a mené plus de 116 attaques sur le territoire syrien. Ces attaques terroristes ont tué plus de 100 civils, dont 12 enfants. »

Et de poursuivre : « Plus que jamais, ce régime israélien constitue une menace sérieuse et indéniable à la paix et à la sécurité internationales. Ses actes de terrorisme incessants poussent la région au bord d’une guerre à grande échelle. »

Dans une autre partie de son discours, Iravani a indiqué : « Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie est nécessaire pour garantir une paix et une stabilité durables dans ce pays et dans la région et doit être pleinement respecté par tous. Le peuple syrien a un droit indéniable à l’autodétermination, sans ingérence étrangère. »