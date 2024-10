Rencontre avec les responsables du Congrès national pour la commémoration des martyrs de la province du Fars

« Le régime sioniste a subi une défaite, mais la défaite de la civilisation et des politiciens occidentaux est une défaite plus grande »

L'imam Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, a rencontré les responsables du Congrès national pour la commémoration des martyrs de la province du Fars dans la matinée du mercredi 23 octobre 2024.

Soulignant l'échec du régime sioniste à détruire le Front de la Résistance malgré la mort de plus de 50 000 civils innocents, l'imam Khamenei a clairement indiqué que la civilisation et les politiciens occidentaux ont subi une défaite encore plus grande. « Le Front de la Résistance se tient fermement face à ce front du mal. Avec la grâce de Dieu, le Front de la Résistance sera le vainqueur », a-t-il affirmé.

L’imam Khamenei a déclaré que les développements régionaux actuels et les événements à Gaza, au Liban et en Cisjordanie sont des événements historiques, ajoutant : « S’il n’y avait pas eu des gens comme le martyr Sinwar qui se sont battus jusqu’au dernier moment, ou s’il n’y avait pas eu de grands personnages comme le martyr Sayed Hassan Nasrallah qui ont combiné le djihad, la sagesse, le courage et le sacrifice pour se rendre sur le terrain, le destin de la région aurait été déterminé d’une manière différente. »

« L’issue des événements dans la région est une grande défaite non seulement pour le régime sioniste, mais plus encore pour la civilisation et la culture de l’Occident », a déclaré le Guide suprême de la Révolution islamique, avant d'ajouter : « Les sionistes pensaient pouvoir facilement détruire les groupes de résistance, mais aujourd’hui, le Front de la Résistance et les jeunes combattants du Hamas, du Jihad islamique, du Hezbollah et d’autres groupes de résistance se battent avec le même esprit et la même force, ce qui est une grande défaite pour le régime sioniste, malgré le massacre de plus de 50 000 civils sans défense et de plusieurs dirigeants éminents de la Résistance, et malgré aussi l’énorme quantité d’argent et de soutien des États-Unis, qui a déclenché la haine mondiale contre eux-mêmes, de telle sorte que même dans les universités américaines, il y a eu des marches contre les criminels. »

Son Eminence a également mentionné le massacre de 10 000 enfants innocents avec des bombes de deux tonnes et toutes sortes d’armes, tandis que les politiciens occidentaux n’ont même pas froncé les sourcils, déshonorant les politiciens occidentaux menteurs et les soi-disant défenseurs des droits de l’homme. « Cela a montré la honte de la civilisation occidentale au monde entier, ce qui est la plus grande défaite pour eux. »

L'imam Khamenei a qualifié le front qui soutient le régime sioniste de front du mal, ajoutant : « Contre ce front du mal se dresse le Front de la Résistance, et par la grâce de Dieu, la victoire appartient au front de la Résistance. »