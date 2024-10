70 soldats sionistes ont été tués lors des attaques terrestres contre le Liban

Le nombre total de pertes ennemies, selon le suivi réalisé par les Moudjahidines de la Résistance islamique, s’élève à plus de 70 morts et plus de 600 blessés parmi les officiers et soldats de l’armée israélienne ennemie. S’ajoute la destruction de 28 chars Merkava, de 4 bulldozers militaires, d’un véhicule blindé, d’un véhicule de transport de troupes, de trois drones Hermes 450 et d’un drone Hermès 900 qui ont été abattus, selon la chaîne Al-Manar.

Ce décompte n’inclut pas les pertes de l’ennemi israélien dans les bases militaires, les sites et les casernes au nord et au plus profond de la Palestine occupée. »

La Salle des opérations de la Résistance islamique a publié dans un communiqué un résumé des opérations de la Résistance islamique.

Elle a déclaré : « La Résistance islamique continue de faire face à l’agression israélienne contre le Liban et inflige de lourdes pertes à l’armée ennemie israélienne en termes d’équipement et de nombreux officiers et soldats, le long des lignes de front de la confrontation, jusque vers ses emplacements au plus profond de la Palestine occupée.

Ces derniers jours, les environs et certains quartiers des villages de la frontière du sud-Liban, à la frontière libano-palestinienne, ont été le théâtre de nombreuses tentatives de l’armée ennemie israélienne d’avancer vers ces villages dans le but de les occuper et de les contrôler. Les moudjahidines de la Résistance islamique affrontent ces tentatives sur plusieurs axes selon les points suivants :

Le premier axe : La zone d’opérations de la 146ème Division de l’armée ennemie, s’étendant de Naqoura à l’ouest jusqu’à Marwahin à l’est. Les opérations dans cet axe se sont limitées à des tentatives d’infiltration vers les quartiers sud des villages de Marwahin, Al-Dhahira, Yarin et Alma Al-Shaab, dans le but de piéger et de faire exploser des maisons de peur qu’elles ne soient utilisées par les moudjahidines. Les moudjahidines de la Résistance islamique ont fait face à ces tentatives et ont ciblé les concentrations et les routes avancées de l’ennemi à Ras Naqoura, Hanita et les environs du village d’Al-Dhahira.

Le deuxième axe : La zone d’opérations de la 36e division de l’armée ennemie, s’étendant de Ramiyeh à l’ouest jusqu’à Rmeish à l’est (Aïta al-Chaab incluse), et de Rmeish jusqu’à Aitaroune à l’est.

Après les affrontements héroïques qui ont eu lieu la semaine dernière dans le triangle Aïta al-Chaab-Al-Qawzah-Ramieh, au cours desquels l’ennemi a subi de lourdes pertes aux mains des résistants, l’ennemi a tenté ces derniers jours, d’avancer vers la hauteur d’Abu al-Laban, à l’est de la ville d’Aïta al-Chaab, dans le but de l’occuper et de renforcer son contrôle sur la ville.

Les Moudjahidines de la Résistance islamique ont affronté les forces ennemies et ont ciblé leurs concentrations et leurs routes d’avancée à Khallet Wardah et aux environs de la ville d’Aïta al-Chaab. Ils ont également ciblé de nombreuses forces qui ont infiltré les environs du bâtiment municipal, ce qui a entraîné des tués et blessés dans leurs rangs, sachant que les évacuations se sont poursuivies pendant de longues heures en raison des attaques répétées de la résistance. Les formations de la division essaient d’avancer vers le centre de la ville d’Aitaroune depuis les quartiers est et ouest, dans le but de l’occuper et de l’isoler de ses environs, et en parallèle de repousser les tentatives d’avancée vers le centre des villes de Maroun al-Ras et Yaroun depuis les quartiers sud des deux villes. Les Moudjahidines de la Résistance islamique ciblent les rassemblements et les routes d’avancée de ces formations avec des attaques intensives et répétées, ce qui leur inflige de lourdes pertes, gêne leurs déplacements et les oblige à se replier vers des zones couvertes.

Le troisième axe : La zone d’opérations de la 91ème Division de l’armée ennemie, s’étendent de Blida au sud jusqu’à Houla au nord. Les forces ennemies ont avancé sur cet axe par des voies invisibles vers certains quartiers est des villes de Mays al-Jabal, Muhaibib et Blida, où elles ont délibérément piégé et fait exploser certaines maisons. Les forces ennemies tentent d’avancer vers les quartiers est de la ville de Houla au milieu d’affrontements violents avec les moudjahidines de la Résistance islamique.

Notant que les pièges et les bombardements des maisons de la ville de Muhaibib par l’armée ennemie sont le résultat de son incapacité à renforcer son contrôle sur la ville et à stabiliser ses forces, de peur d’être la cible de la résistance.

Le quatrième axe : La zone d’opérations de la 98ème Division de l’armée ennemie, s’étend de Markaba au sud jusqu’au village libanais occupé d’al-Ghajar à l’est. Les forces ennemies ont tenté d’infiltrer la ville de Taybeh par les côtés sud et est, mais les moudjahidines de la Résistance islamique les ont affrontées avec des mitrailleuses et des missiles, entraînant un grand nombre de morts et de blessés parmi les forces infiltrées. Lorsqu’une force de soutien ennemie tentait d’avancer pour retirer ses pertes, les moudjahidines l’ont affrontée, lui ont infligée encore plus de pertes et l’ont forcée à battre en retraite. Pendant qu’un char Merkava a tenté d’avancer vers la périphérie est de la ville de Taybeh, les Moudjahiddines l’ont visé avec un missile guidé, entrainant sa destruction, tuant et blessant les membres de son équipage. Les Moudjahidines ont également détecté une tentative d’infiltration d’une force hostile vers les bois de la ville d’Al-Odeysseh, ils l’ont confronté avec des armes appropriées et l’ont forcée à battre en retraite.

Le cinquième axe : La zone d’opérations de la 210ème Division de l’armée ennemie, s’étend du village de Ghajar jusqu’aux fermes libanaises occupées de Chebaa. Les forces ennemies tentent d’avancer en dehors des villes de Kafarchouba et Chebaa et de contrôler les barrières de sécurité près de la frontière, de manière à assurer la protection de la frontière contre toute avancée terrestre de la résistance. Dans cet axe, les Moudjahidines de la Résistance islamique ciblent de manière intense les points de rassemblement et de positionnement des forces ennemies ainsi que les sites militaires ennemis avec des armes de missiles.

La Salle des opérations de la Résistance islamique affirme que, jusqu’à la date de publication de ce résumé de terrain, l’armée ennemie n’a pas été en mesure de consolider pleinement son contrôle ni d’occuper complètement aucun des villages situés à la frontière sud du Liban.