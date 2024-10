Baqaei : l’ONU perd sa philosophie existentielle

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaïl Baqaei, a écrit sur son compte X : « Aujourd’hui, Journée des Nations Unies 2024, coïncide avec le 384e jour du génocide en cours à Gaza. »

« L'ONU, créée le 24 octobre 1945 pour sauver les générations futures du fléau de la guerre et de la cruauté et pour promouvoir l'État de droit et la justice, est actuellement devenue une institution inefficace, incapable de prendre une quelconque action collective efficace pour arrêter l'horrible génocide à Gaza et l'agression du régime israélien contre le Liban » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Malheureusement, l’ONU perd sa philosophie existentielle en raison du soutien inconditionnel des États-Unis à l’entité occupante, et Israël a tué 230 employés de l’ONU en moins d’un an, a déchiré la Charte des Nations Unies, ignoré l’ordre de la Cour internationale de La Haye de mettre fin au génocide, et accroît de jour en jour l’intensité et la portée de son agression. »

« Les États membres responsables des Nations Unies doivent agir pour freiner le bellicisme du régime israélien » a indiqué le porte-parole de la diplomatie iranienne.