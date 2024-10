BRICS 2024 : La base des équations de l’unilatéralisme dans le monde s’est affaiblie (Pezeshkian)

Lors du Sommet des BRICS+ à Kazan, en Russie, ce jeudi (24 octobre 2024), le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré : « J'espère que grâce à cette réflexion commune et cet échange de vues, basés sur le beau titre choisi pour ce sommet, à savoir « Les BRICS et le Sud global : construire ensemble un monde meilleur », franchissons une nouvelle étape vers l'établissement d'un meilleur système et de relations plus justes fondées sur la satisfaction collective. »

Notant que le coalitionnisme et les efforts visant à créer des relations constructives et amicales font partie de la réalité actuelle et de la volonté d'un grand nombre de pays et d'acteurs internationaux, Pezeshkian a souligné que les fondements des équations de l’unilatéralisme se sont considérablement affaiblis.

« De nombreuses structures et mécanismes internationaux issus de cette approche, tels que le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Fonds monétaire international, les institutions des droits de l'homme et d'autres exemples, ont perdu leur efficacité effective et constructive en raison de la politisation et de l'influence des gouvernements occidentaux. C'est la raison pour laquelle ce groupe a pu devenir un modèle réussi de coopération et de convergence entre les pays sur la scène régionale et internationale depuis le début de sa formation, à l'ombre de ses objectifs nobles et privilégiés » a-t-il ajouté.

Faisant référence à la situation de la région de l'Asie occidentale, le président iranien a indiqué : « Notre monde a été confronté à de nombreux incidents, et de nombreux éléments de la paix et de la sécurité, en particulier dans la région de l'Asie occidentale, ont été affaiblis et menacés. Le régime sioniste a violé de nombreuses lignes rouges liées à la souveraineté des gouvernements et en produisant une nouvelle vague de violence et de terreur, il a laissé une autre page noire dans l’histoire de ses nombreux crimes. »

« Les crises et les défis régionaux et internationaux ne disparaîtront pas sans des efforts conjoints. À cette fin, la République islamique d’Iran, dans le cadre de sa politique de principe, s’efforce toujours de faire tout son possible pour renforcer la coopération internationale et approfondir les éléments d’amitié entre les pays du monde » a souligné Pezeshkian.