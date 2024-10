Soldats, chars et bases israéliens sous le feu du Hezbollah

Le Hezbollah a annoncé dans un communiqué : « En soutien à la nation palestinienne inébranlable dans la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable et pour la défense du Liban et de sa nation, les Moudjahidines de la Résistance islamique ont attaqué un point de rassemblement de l'armée sioniste dans la base d'Al-Malikiya avec un certain nombre de missiles.

La Résistance libanaise a également mené plusieurs attaques à la roquette contre les positions des forces d'occupation dans le triangle Udaisha-Rab-Thalassin-Al-Taiba, à l'est de Merkaba, Moskavaam et Al-Manarah.

Lors d’une autre opération, le Hezbollah a directement frappé la ville de Karmail avec une attaque au missile.

Dans la continuité de ses opérations, la Résistance Islamique du Liban a annoncé la destruction et l'incendie de 2 chars Merkava ainsi que de leurs équipages au sud et au nord-ouest de la ville d'Adisa.

Le Hezbollah a également mené une attaque de drone à grande échelle contre la caserne de Ramot Naftali.