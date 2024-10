Le président Pezeshkian regagne Téhéran après avoir assisté au sommet des BRICS en Russie

Téhéran, IRNA - Au terme d’une visite de trois jours en Russie, le président de la République islamique d’Iran (RII), Masoud Pezeshkian regagne ce jeudi soir 24 octobre Téhéran après avoir participé et prononcé un discours au sommet principal des BRICS et des BRICS Plus.

Au cours de ce déplacement, le président Pezeshkian a également rencontré 10 dirigeants et chefs d'État des pays participant au sommet, dont les présidents russe, chinois, égyptien, sud-africain, biélorusse, vénézuélien, bolivien, émirati. A cela s’ajoute les premiers ministres indien et éthiopien. Le 16e sommet du groupe BRICS s'est tenu à Kazan, en Russie, du 22 au 24 octobre, et le président Pezeshkian a participé à ce sommet en tant que l'un des dirigeants des États membres des BRICS à l'invitation officielle de son homologue russe, Vladimir Poutine.