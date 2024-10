Les plans complotistes des États-Unis et leurs alliés seront déjoués par la mise en œuvre des acquis du sommet des BRICS (Pezeshkian)

Le président iranien a déclaré que l’unilatéralisme américain doit cesser pour empêcher ce pays de faire pression sur d’autres pays en leur imposant des sanctions à sa guise.

Massoud Pezeshkian s’exprimait à Téhéran après avoir regagné Téhéran à l’issue d’une visite de trois jours en Russie pour assister au sommet des BRICS.

Il a déclaré que de nombreux pays sont mécontents des sanctions américaines.

Faisant référence à la présence de 30 pays observateurs et de 6 organisations internationales au sommet des BRICS en Russie, le président a déclaré : « Les BRICS entendent effectivement s'opposer à l'unilatéralisme des États-Unis à l'égard du dollar, car Washington se permet de sanctionner n’importe quel pays quand il le souhaite et ajoute ainsi aux problèmes économiques du monde. »

Il a ajouté : Il a été décidé de créer un nouveau fonds au sein de l'actuel Fonds monétaire international pour contrer les actions unilatérales des États-Unis, afin que nous puissions neutraliser les politiques de sanctions des États-Unis et que les pays membres puissent avoir plus de sécurité dans leurs relations monétaires et financières les uns aves les autres.

Le président iranien a déclaré que la mise en œuvre des accords conclus lors du sommet des BRICS déjouera progressivement les complots ourdis par les États-Unis et leurs alliés qui agissent contre les intérêts de l’Iran.

Il a ajouté que les BRICS ont prouvé que si des pays indépendants se serrent les coudes, ils seront capables de neutraliser toutes les sanctions.

Le président iranien a déclaré que le sommet offrait une occasion en or de discussions bilatérales avec divers pays.

Il s’agissait également de permettre aux pays membres d’entretenir entre eux des relations financières, économiques, culturelles, scientifiques et de sécurité.

La déclaration finale du sommet a condamné les crimes d’Israël à Gaza et au Liban, s’est-t-il félicité.