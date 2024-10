Le Hamas appelle à des manifestations en soutien à la Palestine

Dans un communiqué, le mouvement Hamas a appelé les nations arabes et islamiques et tous les peuples libres du monde à participer à des manifestations de masse et à condamner les crimes en cours du régime sioniste dans le nord de la bande de Gaza.

Dans sa déclaration, le Hamas a ajouté : « Les crimes d'Israël ont fait des centaines de martyres et de blessés, et ont conduit au déplacement de milliers de personnes. A cela s’ajoute la destruction de maisons, d'hôpitaux et de centres d'hébergement temporaires pour les déplacés. L'Occupation sioniste tente toujours de mettre en œuvre son plan de déplacement forcé des Palestiniens du nord de la bande de Gaza avec ces crimes. »

Depuis quelques jours, des appels à manifester ce vendredi 25 octobre avaient été lancés partout dans le monde pour secourir la population assiégée de Gaza, soutenir la Résistance et faire face aux crimes sans discontinuité du régime d’Occupation sioniste.