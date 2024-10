Le Hezbollah pilonne diverses bases du régime d’Occupation sioniste

Le Hezbollah a annoncé avoir ciblé avec un missile le rassemblement des forces sionistes autour de la cité de « Hula », au sud du Liban.

Ce groupe a en outre souligné qu'il avait attaqué les forces israéliennes près de la cité de Kfar Kila, au cours de laquelle plusieurs d’entre elles ont été tuées et blessées.

Le mouvement de la Résistance libanais a souligné que les combattants de ce groupe ont pris pour la troisième fois pour cible le rassemblement des forces israéliennes à l'est de la colonie de Merkaba.

Selon le rapport du Hezbollah, ce groupe a également attaqué avec des roquettes le rassemblement des forces ennemies sionistes dans une région séparant Kfar Kila et Metoula.

16 opérations de missiles du Hezbollah : 20 sionistes ont été blessés, a reconnu l’armée israélienne

Le mouvement de résistance libanais, Hezbollah, a plutôt infligé de nouvelles pertes aux forces israéliennes qui ont envahi le territoire du pays arabe, et a mené de nouvelles attaques de représailles contre des positions israéliennes dans les territoires occupés.

L'armée israélienne affirme que cinq de ses soldats ont été tués et 20 autres blessés lors de combats dans le sud du Liban. Ils ont été visés par un missile à longue portée.

Le Hezbollah a également tiré un barrage de roquettes contre les forces israéliennes dans la colonie de Manara, et a ciblé la caserne de Habushit.

Le Hezbollah affirme que ces attaques sont menées en soutien au peuple palestinien et en défense du Liban. Par ailleurs, l'armée israélienne a déclaré avoir abattu un drone au-dessus du plateau du Golan occupé. Le drone avait été tiré depuis la Syrie et avait déclenché les sirènes dans plusieurs villes.