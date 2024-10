L'Arabie Saoudite condamne l'agression sioniste contre l'Iran

Dans une déclaration, l'Arabie saoudite a condamné l'agression du régime sioniste contre l'Iran et l'a considérée comme une violation de la souveraineté de l'Iran et une violation du droit international.

L'Arabie saoudite a également appelé à la plus grande retenue de la part de toutes les parties, ainsi qu'à la désescalade des tensions dans la région.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a mis en garde contre les conséquences de la poursuite des conflits militaires dans la région, et a appelé toutes les parties à réduire les tensions en faisant preuve d'un maximum de retenue.

La force de défense aérienne affirme que le système de défense aérienne intégré de l’Iran a réussi à intercepter et à contrer l’acte d’agression israélien. La force de défense aérienne iranienne a confirmé les attaques israéliennes visant des positions dans les provinces de Téhéran, du Khouzistan et d'Ilam, affirmant que l'agression avait été déjouée avec succès.

« Malgré les avertissements précédents des responsables de la République islamique au régime sioniste criminel et illégal d'éviter toute action aventuriste, ce régime artificiel a attaqué ce matin des parties de centres militaires dans les provinces de Téhéran, du Khuzestan et d'Ilam dans une action provoquant des tensions. L'attaque a été interceptée et contrée avec succès par le système de défense aérienne (DCA) intégré du pays. Suite à cet acte d'agression, des dégâts limités ont été causés à certains endroits et les dimensions de cet incident font l'objet d'une enquête », annonce la force de défense aérienne dans un communiqué ce samedi matin 26 octobre.