Deux combattants de l'Armée iranienne tombent en martyre lors des attaques sionistes contre l’Iran

Selon le communique de l’Armée iranienne, deux combattants de l'Armée sont tombés en martyre, vendredi soir, lors des attaques sionistes contre l’Iran, afin de défendre la sécurité de l'Iran et d'éviter tout dommage à la nation iranienne.

Selon ce communiqué, Hamzeh Jahandideh et Mohammad-Mahdi Chahrokhifar sont tombés en martyr, lors des attaques israéliennes contre l’Iran.

La force de défense aérienne affirme que le système de défense aérienne intégré de l’Iran a réussi à intercepter et à contrer l’acte d’agression israélien. La force de défense aérienne iranienne a confirmé les attaques israéliennes visant des positions dans les provinces de Téhéran, du Khouzistan et d'Ilam, affirmant que l'agression avait été déjouée avec succès.

« Malgré les avertissements précédents des responsables de la République islamique au régime sioniste criminel et illégal d'éviter toute action aventuriste, ce régime artificiel a attaqué ce matin des parties de centres militaires dans les provinces de Téhéran, du Khuzestan et d'Ilam dans une action provoquant des tensions. L'attaque a été interceptée et contrée avec succès par le système de défense aérienne (DCA) intégré du pays. Suite à cet acte d'agression, des dégâts limités ont été causés à certains endroits et les dimensions de cet incident font l'objet d'une enquête », annonce la force de défense aérienne dans un communiqué ce samedi matin 26 octobre.