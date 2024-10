L'Iran se réserve le droit et le devoir de se défendre contre les actes agressifs du régime sioniste

Le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran considère l'action agressive du régime sioniste contre plusieurs centres militaires en Iran comme une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies, en particulier du principe d'interdiction générale de la menace ou du recours à la force contre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale des pays, et l'a condamné de la manière la plus ferme.

Comme l'ont souligné à maintes reprises les autorités compétentes de la République islamique d'Iran, la République islamique d'Iran se réserve le droit et le devoir de se défendre contre les actes agressifs du régime sioniste, sur la base du droit inhérent de légitime défense, qui se reflète également à l'article 51 de la Charte des Nations Unies.

La République islamique d'Iran met l'accent sur l'utilisation de toutes ses capacités pour défendre sa sécurité et ses intérêts vitaux, ainsi que sur la responsabilité individuelle et collective de tous les pays de la région, dans le respect de leurs devoirs pour protéger la paix et la stabilité dans la région.

Il ne fait aucun doute que la poursuite de l'occupation, des actions illégales et des crimes du régime sioniste dans la région, en particulier le génocide du peuple palestinien et l'agression contre le Liban, qui se sont poursuivis dans l'ombre du plein soutien militaire et politique des Nations Unies et certains autres pays occidentaux, est la principale cause de tension et d'insécurité dans la région.

La République islamique d'Iran souligne la nécessité d'une action immédiate et urgente de la communauté internationale pour mettre fin au génocide, à la guerre et à l'agression contre Gaza et le Liban et pour freiner le bellicisme du régime sioniste, rappelant la responsabilité de chaque État membre des Nations Unies.

La Force de Défense aérienne de la RII affirme que le système de défense aérienne intégré de l’Iran a réussi à intercepter et à contrer l’acte d’agression israélien. La force de défense aérienne iranienne a confirmé les attaques israéliennes visant des positions dans les provinces de Téhéran, du Khouzistan et d'Ilam, affirmant que l'agression avait été déjouée avec succès.