Hommage du Président Pezeshkian aux forces iraniennes tuées en martyr qui ont sacrifié leur vie pour défendre la patrie

Selon le rapport de l’IRNA ce dimanche matin, suite à la mort en martyr de quatre membres de l'armée de la République islamique d'Iran (RII) dans l'acte d'agression du régime sioniste, ainsi qu'au martyre de 10 policiers et soldats qui passaient leur service militaire au commissariat de la région de GoharKouh dans la ville de Taftan, au sud-est de l’Iran, le Président Massoud Pezeshkian a publié un message de condoléance et a écrit : « Les enfants d’Iran ont sacrifié leur vie pour défendre la patrie. Je présente mes condoléances aux courageux soldats de l'armée et des forces de l’Ordre qui ont sacrifié leur vie pour le pays, à leurs familles honorables nobles et à notre peuple épique. »

Le président a ajouté : « Les ennemis de l'Iran doivent savoir que ce vaillant peuple sait bravement défendre ses territoires et répondre à toute aventuriste stupide avec tact et sagesse. »