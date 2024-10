Agression militaire d'Israël : déclaration de l’Etat-major général des forces armées iraniennes

Samedi 26 octobre 2024, l’état-major général des forces armées de la République islamique d’Iran a émis une déclaration indiquant la réussite de la Force de défense aérienne à intercepter les bombardiers du régime sioniste qui tentaient de s’infiltrer aux profondeurs de l’espace aérien iranien.

Le communiqué, publié samedi soir 26 octobre indique que des avions de combat israéliens stationnés dans un rayon de 100 kilomètres des frontières iraniennes dans l'espace aérien irakien contrôlé par les États-Unis ont tiré un certain nombre de missiles aériens sur des cibles iraniennes aux premières heures du samedi.

Il a indiqué que les unités radar iraniennes dans les provinces frontalières d'Ilam et du Khuzestan et près de la capitale Téhéran ont subi des dommages « mineurs et partielles » à la suite de l'agression israélienne, ajoutant que toutes les unités radar ont été soit réparées, soit en cours de remise en état.

« Au cours de cette opération illégale et illégitime, un nombre important de missiles ont été intercepté et les avions ennemis ont été empêchés d'entrer dans l'espace aérien du pays », indique le communiqué.

L'état-major iranien a promis que l'Iran se réservait le droit de répondre à l'agression à un moment approprié, ajoutant que le pays réitérait la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu durable à Gaza et au Liban afin d'empêcher le meurtre d'innocents dans ces régions victimes de la campagne génocidaire israélienne.

Il a également averti le « gouvernement criminel et terroriste des États-Unis » de contenir Israël avant de finir par se retrouver face à de nouvelles crises en raison des guerres de l’entité belliciste sioniste dans la région.