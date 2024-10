Agression militaire israélienne : le nombre des soldats iraniens tués en martyr atteint quatre

Dans un communiqué publié samedi, l'armée de la République islamique d'Iran a déclaré que deux soldats ont été tués en martyr alors qu'ils défendaient la sécurité du pays et prévenaient les atteintes à la nation et aux intérêts nationaux. Deux autres, blessés alors qu'ils défendaient l'espace aérien iranien ont succombé plus tard à leurs blessures.

Plus tôt, la Force de défense aérienne iranienne avait annoncé que le régime d’Occupation israélien avait attaqué des sites militaires dans les trois provinces de Téhéran, du Khouzistan et d'Ilam, affirmant que les attaques avaient été déjouées avec succès.

