L'Afrique du Sud condamne l'attaque israélienne contre l'Iran

Le site Internet du Département des relations internationales de l’Afrique du Sud a publié une déclaration sur la récente attaque du régime sioniste contre l’Iran :

« L'Afrique du Sud condamne fermement l'attaque israélienne contre l'Iran, qui vise à fomenter une guerre au Moyen-Orient. Cette attaque constitue une violation inacceptable de la souveraineté de l'Iran.

Outre le génocide à Gaza, les bombardements du Liban par Israël et l’annexion systématique de la Cisjordanie ont conduit à une crise humanitaire grave et de plus en plus grave au Moyen-Orient.

L’Afrique du Sud reste déterminée à demander un cessez-le-feu immédiat, l’accès à l’aide humanitaire, la fin de l’occupation continue, la destruction des infrastructures et la punition collective des Palestiniens.

L’Afrique du Sud appelle une fois de plus à la mise en œuvre immédiate de la résolution 2735 (2024) du Conseil de sécurité de l’ONU.

Le ministre des Relations internationales et de la Coopération, M. Ronald Lamola, a souligné : « Nous appelons à la fin immédiate de cette guerre dévastatrice qui a fait de nombreuses victimes et à une aide humanitaire urgente pour les civils à Gaza. »

L’Afrique du Sud condamne fermement l’opération militaire terrestre israélienne en cours dans le gouvernorat de Gaza-Nord depuis trois semaines, en particulier l’attaque contre le dernier établissement médical en activité dans le nord de Gaza – l’hôpital Kamal Adwan. La détention de 44 membres du personnel médical et la destruction systématique d’établissements médicaux dans la bande de Gaza constituent une grave violation du droit international humanitaire.

L'Afrique du Sud appelle à la cessation urgente des frappes aériennes, des frappes de drones, des bombardements et des combats intenses menés par Israël. A l'exception de distributions limitées d'eau et de nourriture, l'aide humanitaire ne parvient quasiment pas au nord de Gaza, et les missions d'aide dans la région ont jusqu'à présent été refusées par Israël. »