Araghchi : Les Etats-Unis impliqués dans l’agression d’Israël contre l’Iran

Lors d’une interview accordée à la télévision iranienne, Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré : « Les Américains ont fourni un corridor à l'armée de l'air sioniste. Les équipements militaires que [les Américains] leur ont envoyés à l'avance sont considérés comme une sorte de participation aux récentes opérations [anti-Iran]. Et à notre avis, la participation des États-Unis à créer des tensions dans la région, c’est tout à fait évident. »

« Sans les Etats-Unis, Israël n'a pas de puissance dans la région, non seulement les opérations qu'il a menées contre l'Iran, mais aussi toutes les opérations qu'il a menées à Gaza, au Liban et ailleurs, nous pensons que les États-Unis sont complices dans ces affaires. Toutes les agressions ont été menées avec le soutien politique des Etats-Unis, qui n'ont pas permis que la moindre déclaration contre le régime sioniste soit publiée dans aucun des forums et instances internationales. », a ajouté Araghchi.

En ce qui concerne les réactions des pays du monde face à ces frappes sionistes, le chef de la diplomatie iranienne a souligné : « Nous avons reçu des messages de différents pays, les déclarations et le degré de condamnation, tant dans la région qu'au niveau international, c'est vraiment remarquable. Le Japon, l'Indonésie, la Malaisie et tous les pays de la région jusqu'à certains pays européens ont condamné les actions du régime sioniste. Le niveau de condamnation mondiale de cette opération agressive du régime sioniste était vraiment remarquable. »

Les pays comme la Suisse, l’Algérie, l’Egypte, l'Afrique du sud, la Jordanie, l’Irak, la Syrie, Oman, l’Arabie saoudite et la Turquie ont condamné les frappes du régime sioniste contre l’Iran.