Imam Khamenei : L’erreur de calcul du régime sioniste doit être perturbée

Lors d’une audience accordée aux familles des martyrs de la sécurité, le Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran s’est exprimé sur la récente agression du régime sioniste contre certaines bases militaires du pays.

Soulignant la nécessité de perturber [le système] des erreurs de calcul du régime sioniste sur l'Iran, le leader a déclaré : « Ils ont des erreurs de calcul sur l'Iran parce qu'ils ne connaissent pas l'Iran, la jeunesse et la nation iranienne, et ils n'ont pas encore été en mesure de comprendre correctement la puissance, la capacité, l’initiative et la force de la nation iranienne. Nous devons le leur faire comprendre. »

« Les autorités iraniennes concernées décideront de la manière dont l'entité sioniste comprendra la volonté du peuple iranien et devront faire ce qui garantit les intérêts de l'Iran et de son peuple. », a annoncé l’Ayatollah Khamenei.



L'Ayatollah Khamenei a estimé nécessaire que les gouvernements, en particulier les gouvernements islamiques, s'élèvent contre le régime criminel et forment une coalition mondiale contre le régime sioniste.