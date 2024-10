Imam Khamenei : Le régime sioniste doit être amené à comprendre la puissance de la nation iranienne

Au cours de la réunion, l’imam Khamenei a souligné l’importance de la sécurité en tant que pilier fondamental dans tous les aspects de la société et de la vie quotidienne. Il a souligné : « Seul un Iran fort peut assurer et garantir la sécurité et le progrès du pays et de son peuple. Par conséquent, l’Iran doit devenir chaque jour plus fort dans toutes les dimensions économiques, scientifiques, politiques, de défense et de gestion. »

Le Guide suprême de la Révolution islamique a également évoqué les actes de méchanceté perpétrés par le régime sioniste contre l’Iran aux premières heures de samedi. Il a noté que, tandis que le régime usurpateur cherche à amplifier ces actions pour son propre agenda spécifique, il serait tout aussi malavisé de minimiser l’incident et de le rejeter comme insignifiant ou sans importance.

L’imam Khamenei a souligné la nécessité de perturber les calculs erronés du régime sioniste concernant l’Iran. Il a déclaré : « Ils font une erreur de calcul concernant l’Iran. Ils ne connaissent pas l’Iran. Ils ne connaissent pas la jeunesse iranienne. Ils ne connaissent pas le peuple iranien. Ils n’ont toujours pas été en mesure de comprendre correctement la puissance, la capacité, l’ingéniosité et la détermination du peuple iranien. Nous devons leur faire comprendre ces choses. »

« Bien sûr, nos responsables devraient discerner précisément ce qui doit être fait et font tout ce qui est dans le meilleur intérêt de ce pays et de cette nation. Ils [l’ennemi] doivent être amenés à comprendre qui est le peuple iranien et à quoi ressemble la jeunesse iranienne », a-t-il ajouté.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné que l’état d’esprit, la motivation, la disponibilité et le courage du peuple iranien doivent être préservés, car ces qualités sont essentielles pour favoriser la sécurité.

En expliquant l’élément principal et essentiel de l’assurance et du maintien de la sécurité, il a fait remarquer que certains individus, par une analyse et une perception erronées, imaginent que le fait de s’abstenir de produire des outils susceptibles de provoquer les puissances arrogantes, tels que les missiles, peut apporter la sécurité à l’Iran. Cependant, cette fausse croyance et cette perception pousse en fait notre nation et nos responsables à maintenir le pays faible afin de maintenir la sécurité.

L’imam Khamenei a considéré la tragédie de l’occupation de l’Iran pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, malgré la neutralité officiellement proclamée de l’Iran, comme le résultat des politiques erronées mises en œuvre par des dirigeants incompétents ou traîtres et serviles. Il a en outre rappelé qu’en négligeant les véritables sources du pouvoir, ces dirigeants ont relégué la nation iranienne dans un état d’humiliation et de faiblesse, où elle était incapable d’assurer sa propre sécurité.

Dans son discours, le Guide suprême a condamné les atrocités commises par le régime sioniste à Gaza, soulignant le martyre de dix mille enfants et de plus de dix mille femmes comme l’un des cas de crimes de guerre les plus horribles. Il a vivement critiqué les manquements importants des gouvernements et des organisations internationales, notamment des Nations Unies, face aux actions du régime sioniste à Gaza et au Liban.

« La guerre s’inscrit dans un cadre de règles, de lois et de limitations. Ces limitations ne peuvent pas être ignorées pendant une guerre. Cependant, la bande criminelle qui règne sur les terres occupées a piétiné toutes les frontières et toutes les règles », a-t-il fait remarquer.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné l’impératif pour les gouvernements, notamment islamiques, de s’opposer au régime sioniste criminel et d’établir une coalition mondiale contre cette entité tyrannique. Il a également expliqué que la lutte contre le régime sioniste va au-delà de la simple cessation du soutien économique, car « l’apport d’une assistance à cette autorité usurpatrice constitue l’un des péchés les plus graves et les plus odieux ». L’imam Khamenei a affirmé que « s’opposer au régime usurpateur nécessite la création d’une coalition politique, économique et, si nécessaire, militaire mondiale pour affronter ce régime maléfique, qui commet actuellement les crimes de guerre les plus horribles ».

Ailleurs dans son discours, le Guide suprême a souligné l’importance de la sécurité psychologique du peuple iranien. Il a souligné l’utilisation d’outils de guerre d’influence aux côtés de la guerre dure par les malveillants des nations et des pays, déclarant : « Créer un environnement psychologique dangereux dans la société est un aspect de cette guerre d’influence et tout le monde a vu comment ils utilisent les médias sociaux pour faire avancer leurs objectifs ».

À la fin de cette partie de son discours, l’imam Khamenei s’est adressé en ces mots aux familles des martyrs de la sécurité : « Soyez fiers de vos martyrs, car sans eux et sans les autres défenseurs de notre sécurité, de nombreux problèmes seraient survenus pour notre pays et notre nation ».

