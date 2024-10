Pezeshkian : Cet or rouge, un symbole du patrimoine iranien

Le président a envoyé un message à la conférence de la Journée nationale du safran à Machhad et a souligné : « Le safran, cet or rouge est non seulement un symbole du patrimoine ancien de notre terre, notamment dans le Grand Khorassan, mais aussi un capital précieux pour renforcer l'économie de notre pays et faire briller le nom de l'Iran dans le monde. »

Le renforcement de la marque de safran iranien sur les marchés internationaux garantira non seulement la protection de ce produit stratégique, mais augmentera également la compétitivité du pays sur le marché mondial du safran.

L’Iran produit 90% de la production dans le monde. Sur ce territoire, le safran est cultivé depuis le Xème siècle avant J.-C. Le safran d’Iran provient en grande partie des safranières familiales établies dans la région historique du Khorassan, à l’Est du pays.

L'or rouge est l'épice la plus convoitée au monde.