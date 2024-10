L'Iran donnera une « réponse appropriée » à l’agression israélienne (Pezeshkian)

« Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous défendrons les droits de notre nation et de notre pays. Nous donnerons une réponse appropriée à l'agression du régime sioniste », a déclaré Pezeshkian lors d'une séance du cabinet dimanche.

Il a averti que la poursuite des actes d'agression et des crimes israéliens ferait monter les tensions, ajoutant que les États-Unis incitaient Israël à commettre de tels crimes.

Pezeshkian a fait cette déclaration un jour après que le régime israélien a attaqué plusieurs installations militaires iraniennes, tuant quatre militaires des forces armées et un civil.

Il a précisé que la nation iranienne et l’ordre islamique avaient prouvé au cours de ces 45 dernières années qu'ils ne céderaient jamais à aucun agresseur. Il a été prouvé au monde que le régime israélien commet des crimes, a-t-il déclaré. Le président iranien a critiqué les partisans d’Israël, en particulier les États-Unis, qui prétendent défendre les droits de l’homme et la liberté tout en restant silencieux face au massacre de dizaines de milliers de femmes et d’enfants palestiniens par le régime israélien.

« Aujourd’hui, les consciences éveillées dans le monde détestent le régime sioniste et les crimes de ce régime brutal », a souligné Pezeshkian.

Il a émis l’espoir que l’Iran surmontera avec succès toutes les crises.

Dans une autre partie de ses propos, le président iranien a présenté ses condoléances pour le martyre de 4 membres des forces de défense de l'armée de la République islamique d'Iran aux familles des survivants, à l'armée et à toutes les forces militaires du pays.

« Je présente également mes condoléances aux familles des martyrs et aux forces de police tuées en martyr lors de l'incident terroriste de Taftan, et je demande aux autorités compétentes de punir les auteurs de ce crime. J’espère que notre pays traversera ces crises et tempêtes en toute sécurité », a-t-il ajouté.

Lors de la réunion du gouvernement du dimanche 27 octobre, le Président a également particulièrement remercié Seyyed Abbas Araghchi et à la diplomatie active du ministère des Affaires étrangères au cours de ces derniers jourrs et rendu hommage aux efforts à cette fin.