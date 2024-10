Plusieurs attaques du Hezbollah contre les positions du régime sioniste+vidéo

Des sources médiatiques ont rapporté que le Hezbollah libanais a pris pour cible dimanche la région d'Al-Jalil en tirant 75 roquettes lors de sa dernière attaque.

Selon le rapport, plusieurs bâtiments et voitures ont été incendiés et endommagés lors de l’attaque.

Plusieurs sionistes ont été blessés, notamment dans la ville de Tamra, dans la région de Galilée, ont également rapporté les médias israéliens.

Dans sa 8ème déclaration opérationnelle, dimanche 27 octobre, la Résistance islamique du Liban a annoncé avoir frappé la base militaro-industrielle de Zouflon, au nord de Haïfa, avec un grand nombre de missiles.

Dans trois autres opérations, la Résistance islamique du Liban a frappé les points de rassemblement et des bases militaires du régime sioniste dans les colonies d'Al-Maraj, Al-Malkiyeh et Karmail avec un certain nombre de missiles, faisant parmi eux des victimes.

Dans la continuité des opérations d'aujourd'hui, la Résistance libanaise a frappé avec un drone les forces d'infanterie du régime d’Occupation sioniste dans la ville d'Al Manara.