Des exercices navals et terrestres des forces armées yéménites ont eu lieu avec simulation d'affrontement

Téhéran- IRNA- Les forces navales et terrestres du Yémen ont organisé des exercices tactiques sur la côte occidentale yéménite dans le cadre de la bataille de la « Conquête Promise Et Jihad Sacré » en guise du soutien aux nations palestinienne et libanaise et un an après le début de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » de la Résistance palestinienne depuis la bande assiégée de Gaza contre le régime d’Occupation sioniste.

Les forces armées yéménites ont annoncé en publiant des photos qu'elles avaient organisé dimanche des exercices naval et terrestre. Durant les exercices, les forces armées yéménites ont simulé comment contrer et repousser une opération offensive à grande échelle menée par des forces hostiles à travers quatre vagues d'attaques hypothétiques sur le sol yéménite avec la participation de navires de l’ennemi fictif. Selon les médias de guerre du Yémen, lors des manœuvres, les forces terrestres et navales yéménites ont pratiqué des opérations tactiques défensives et offensives contre l'ennemi en simulant de nombreuses opérations de combat dans le cadre de la lutte contre l'attaque des forces ennemies sur la côte, les villes, déserts et montagnes. Les forces armées yéménites ont également simulé la participation des forces de la Mobilisation populaire à la défense du territoire du Yémen, pays souverain, contre les forces ennemies fictifs dans les manœuvres pour défendre les villages.