Le ministre iranien des A.E. remercie son homologue saoudien pour avoir rapidement condamné l'agression israélienne

Lors d’une conversation téléphonique ce lundi 28 octobre, le Ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite a souligné la position de son pays envers l'action agressive du régime d’Occupation sioniste, une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Iran, et l’a condamnée. Pour lui davantage d’efforts s’avèrent nécessaire et cela par tous les pays de la région, pour prévenir l’extension du conflit et surmonter la menace de l’insécurité.

Tout en remerciant l'Arabie Saoudite pour avoir rapidement condamné l’acte d’agression du régime sioniste, le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé à la coordination des pays islamiques pour mettre fin aux crimes d'Israël et aux massacres barbares des civils dans la bande de Gaza et au Liban.

Toujours lors de cette conversation téléphonique, les deux parties ont souligné la nécessité des contacts et des consultations continus entre les deux pays frères et musulmans.