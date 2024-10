Peine de mort pour terrorisme : l’Iran exécute le chef d’un groupe basé aux États-Unis au service d’Israël

Jamshid Sharmahd, qui a été reconnu coupable l'année dernière, a été exécuté ce lundi, selon l'agence de presse du Pouvoir judiciaire iranien, Mizan, citant un communiqué publié lundi par le bureau du procureur général de Téhéran.

À la demande de ses maîtres aux seins des agences de renseignement occidentales, le criminel terroriste Sharmahd a conçu pendant des années de nombreuses opérations terroristes contre le peuple iranien et la République islamique d’Iran et sous la protection de ses maîtres à l’étranger, dit le communiqué.

Sharmahd, responsable de plusieurs attentats terroristes qui ont causé des centaines de morts et de blessés parmi les Iraniens innocents, a finalement été arrêté, jugé et condamné par un tribunal compétent.

Parmi les attentats menés par ce criminel, on peut citer l’explosion du sanctuaire Sayyed al-Shohada (PSL) à Chiraz, qui ont fait plus de 200 tués et blessés parmi les citoyens iraniens.

Parmi les martyrs se trouvaient cinq femmes innocentes et plusieurs enfants.

Ce terroriste, recherché au niveau international pour de nombreuses accusations terroristes, a été enfin piégé et chassé par les forces de Renseignement alors que des années après le massacre du peuple opprimé de Chiraz, il bénéficiait de l'accueil des pays européens et américains et se trouvait sous la protection stricte de leurs services de renseignement.

Ce condamné à mort a subi sa peine ce 28 octobre, ajoute le communiqué.

Le tribunal révolutionnaire de Téhéran a condamné Sharmahd à la peine de mort pour « corruption sur terre » en planifiant et en orchestrant des actes terroristes contre la République islamique d’Iran.