Iran : Les dégâts causés par l'attaque du régime sioniste étaient minimes (Ministre de la Défense)

Le général de brigade Aziz Nasirzadeh, s’exprimant lundi 28 octobre, lors de la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année universitaire des étudiants non iraniens et d'un certain nombre d’attachés militaires étrangers en poste à Téhéran, a évoqué le rôle et les ingérences interventionnistes des États-Unis dans divers coins du monde dont dans la mer de Chine méridionale et la provocation de Taiwan contre Pékin, le détroit et les voies navigables internationales comme le détroit de Bab al-Mandab, ou encore dans la guerre opposant la Russie et l'Ukraine, a déclaré : « Ces présences et interventions vont dans le sens de l'unilatéralisme américain dans le monde. Face aux évolutions il revient aux pays en quête de justice, musulmans et non musulmans, de se concentrer sur leurs points communs et les renforcer en se renforçant sur plan scientifique. »

Dans une autre partie de son discours, il a souligné que le régime d’Occupation sioniste enhardi par le soutien complice de Washington a osé de violer toutes les lois internationales prétendument établies pour les droits de l'homme et la justice, mais en vain avant de souligner : « Lors de la récente agression du régime sioniste contre la République islamique d'Iran, nous avons subi des dégâts minimes. Nous avons pu les réparer ou les remplacer immédiatement en utilisant nos propres savoir-faire et notre puissance scientifique, alors que si cette puissance due à notre autosuffisance scientifique dans ce domaine était à la disposition des autres, ils ne nous auraient jamais permis de le faire. »