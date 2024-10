La réponse d'Iran à l'agression israélienne sera basée sur le droit international

New York (IRNA) - L'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies a déclaré : « Le soutien inconditionnel des États-Unis au régime israélien, ainsi que son obstruction à l'accomplissement des devoirs du Conseil de sécurité en tant que membre permanent, a encouragé ce régime pour poursuivre ses crimes et ses agressions à Gaza et au Liban, et maintenant contre l'Iran, et porter gravement atteinte à la paix et à la sécurité régionales.

Amir Saeid Iravani s'exprimait lundi soir, heure locale, lors d'une réunion du Conseil de sécurité convoquée à la demande de l'Iran et soutenue par l'Algérie, la Chine et la Russie pour discuter de la récente attaque du régime sioniste contre la République islamique.